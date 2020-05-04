Mersin Büyükşehir’den tarım dostu proje

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:45

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından “Erik Üretici Kooperatiflerine Erik Boylama Makinesi Desteği Projesi” hayata geçirildi.

Proje ile Mut, Silifke, Toroslar ve Tarsus İlçesi’ne toplam 4 adet erik boylama makinesi desteği sağlandı. Erik boylama makinesi ile boylarına göre el değmeden hatasız sınıflandırılan erikler, artık hem değerinde pazarlanıyor, hem de üreticiler zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Üretici, ortalama maliyet hesabına bakıldığında, bir ton üründe yaklaşık 1500 TL kar ediyor.

Bu makine ile el değmeden boylarına göre hatasız sınıflandırılan erikler, artık hem değerinde pazarlanıyor, hem de üreticiler zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.

BÜYÜKŞEHİR, TARIM DOSTU BİR PROJEYE İMZA ATTI

Üreticilerin özellikle tarımda yapılan teknolojik yenilikleri yakından takip edememesi ya da yüksek maliyetlerinden dolayı makineleri temin edememesi nedeniyle üretim maliyetleri yükseliyor. Büyükşehir, erik boylama makinesi ile hem üreticileri kooperatif çatısı altında toplanmaya teşvik ediyor hem de ürünlerin hak ettiği değerde geniş pazar imkanlarıyla değerlendirilmelerini sağlıyor.

Erik üreticilerinin kooperatifler aracılığıyla girdi masraflarını düşürerek, yoğun iş gücünü hafifletmek ve ürünün kar marjlarını artırmak hedefleniyor. Bu kapsamda, Mut İlçesi Göksu Mahallesi Göksu-Kravga Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne, Kurtsuyu Mahallesi Kurtsuyu ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne, Silifke İlçesi Silifke Erik Üreticileri Birliği’ne ve Toroslar İlçesi Kepirli Korucular Sulama Kooperatifi’ne birer adet olmak üzere toplam 4 adet erik boylama makinesi desteği sağlandı.

İŞ GÜCÜ MALİYETİ AZALDI

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve geldiği günden bu yana kooperatifçilik ve üretici birlikleri faaliyetlerinin desteklendiğini, bunun geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Vatandaşlarımızın eriklerini daha iyi işlemesi, pazarlama şansının artırılması, zaman ve iş gücü kaybının azaltılması konusunda yardımcı olmak için bu faaliyeti yaptık. Önceden erikler toplanıyordu, tüccar kabaca bir pazarlık yapıyordu ama şu anda erik boylama makinesi sayesinde eriğin net bir fiyatı var. Üreticimiz tüccara satarken de bu fiyatlara göre satıyor. Zamandan tasarruf sağlanırken, iş gücü açısından da ciddi olarak maliyet azaldı. Makinemiz saatte 1,5 ton ürün işliyor. Üreticimiz, ortalama maliyet hesabına baktığımızda da bir ton üründe yaklaşık 1500 TL kadar kar elde ediyor” dedi.

ŞİMŞEK: ÜRÜNLERİ, TÜRKİYE’NİN BİRÇOK NOKTASINA GÖNDERİYORUZ

Göksu-Kravga Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Devrim Şimşek, Büyükşehir’in kooperatife hediye ettiği erik boylama makinesi sayesinde tüccar ile üretici arasındaki fiyat pazarlığına bir standart geldiğini ifade ederek, “Hem Büyükşehir Belediyesi’nin armağan ettiği boylama makinesi sayesinde hem de kooperatifle birlikte üreticinin cebine daha fazla para girmeye başladı. Burada boyladığımız ürünleri Türkiye’nin birçok noktasına gönderiyoruz. Gönderdiğimiz yerler de ürünün boylama kalitesinden dolayı çok memnun. Üretici ve kooperatifleri desteklediği için ve bize verdiği emekten dolayı Sayın Vahap Bey’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ERİK ÜRETİCİLERİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Göksu beldesinde erik üreticisi olan Murat Şimşek, “Bu sene çok memnunuz. Bu elek buradaki piyasaların düşmesini önledi. Eriklerimizin fiyatı geçen yıla nazaran aynı gidiyor çok şükür. Ürünlerimiz de iyi” ifadelerine yer verdi.

Erik Üreticileri Birliği üyesi İshak Günay, erik boylama makinesinin kalite açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Ürünü yetiştirmekten daha zor olanı kaliteyle alakalı pazarlamasıdır. Bu kalite de bu makine sayesinde daha hızlı bir şekilde sağlanıyor” dedi.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkan Vekili Mustafa Göktaş, pazarlamada tarım teknolojilerini kullanmanın çok önemli olduğunu dile getirerek, “Daha önce fiyatta standardı bir türlü yakalayamıyorduk. Biz anladık ki fiyatta standart için kalitede standart şart. Kalitedeki standardı ancak makineyle yapabiliriz. Büyükşehir’in çalışmalarını da biliyorduk. Bize de bir adet boylama makinesi verebileceklerini söylediler. En büyük hizmet, imkanı olmayan, makine alamayan üreticilerimize sağlanmış oldu” diye konuştu.