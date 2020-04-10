Messi, Ronaldinho’nun kefaletini ödedi mi?
Barcelona’nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, Ronaldinho’nun hapisten çıkmasını sağlayan 1.6 milyon Dolar kefalet parasını ödediğine dair haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.
Barcelona’nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, Ronaldinho’nun hapisten çıkmasını sağlayan 1.6 milyon Dolar kefalet parasını ödediğine dair haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.
Sahte pasaport kullanarak Paraguay’a girmeye çalışmaktan dolayı yakalanan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Assis Moreira’nın cezası 1.6 milyon Dolar kefaletle ev hapsine çevrilmişti. Paraguay’ın başkenti Asuncion’da 4 yıldızlı bir otelde cezaları çeken Ronaldinho ve kardeşinin kefalet parasını Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi’nin ödediği iddia edilmişti. Messi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçek olmadığını duyurdu.
Arjantinli futbolcu ayrıca İtalyan ekibi Inter’e transfer olacağı yönünde çıkan haberleri de yalanladı.
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