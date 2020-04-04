Metro saatleri 21.00'e çekildi!

04 Nisan 2020 Cumartesi, 20:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun verdiği bilgilere göre 6 Nisan tarihi itibariyle metro seferleri sadece 21.00 saatlerine kadar yapılacak. İmamoğlu ayrıca Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferlerinin durdurulacağını açıkladı. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle;

"6 Nisan Pazartesi'den itibaren; Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. "

