Metro saatleri 21.00'e çekildi!
Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin sadece saat 21.00'e kadar yapılacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun verdiği bilgilere göre 6 Nisan tarihi itibariyle metro seferleri sadece 21.00 saatlerine kadar yapılacak. İmamoğlu ayrıca Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferlerinin durdurulacağını açıkladı. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle;
"6 Nisan Pazartesi'den itibaren; Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. "
Video Haberler
- Batman Cezaevi'nden dumanlar yükseldi: İsyan iddiası!
- Manisa'da kan donduran görüntüler!
- Neden sokağa çıktın? sorusuna böyle yanıt verdi
- Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
- Koronavirüs bu ilçeye uğramadı
- Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
- Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu
- Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı!
- Vaka sayısında ikinci olan ilde uyarıları dinlemediler!
- İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı