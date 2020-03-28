MHP’li Cemal Enginyurt’tan cuma tepkisi: Aklımızla dalga geçmeyin
MHP milletvekili Cemal Enginyurt, Beştepe Diyanet İşleri Başkanlığı’nın seçtiği kişilerle birlikte cuma namazı kılınmasına tepki gösterdi. Enginyurt, “Aklımızla dalga geçmeyin. Cuma millete farz olmaktan çıktı da bir tek size mi farz?” ifadelerini kullandı.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Beştepe’deki Millet Camisi’nde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın seçtiği kişilerle birlikte cuma namazı kılınmasına sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bunun şaklabanlık olduğunu ifade eden Enginyurt, “Millete ‘safları sıklaştıralım’ diye telkin de bulunuyorsunuz? Kendiniz araya 5 metre mesafe koyuyorsunuz. Hayırdır Hacı! Cuma millete farz olmaktan çıktı da bir tek size mi farz? Moral böyle verilmez. Bu olsa olsa şaklabanlık olur. Aklımızla dalga geçmeyin. Size tavsiyem evden çıkmayın” dedi.
NE OLMUŞTU?
Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaatle cuma namazının kılınmasına ara verilirken, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde, Diyanet’in belirlediği kişilerle cuma namazı kılındı.
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