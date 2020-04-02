Milli atletler koronavirüs karantinasında

02 Nisan 2020 Perşembe, 09:56

Etiyopya kampından 4 gün önce dönen atletizm milli takımımız, Düzce'de 14 günlük karantina sürecine girdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Sağlık Bakanlığının aldığı koronavirüs tedbirlerine uyarak yurtdışı kampından dönen sporcuların 14 günlük karantina sürecinin başlatıldığını dile getirdi.

Çintimar, koronavirüs konusunda devletin yaptığı uyarılara dikkat çekerek, Sporcularımızın takibini yapıyoruz. Tedbir amaçlı 14 günlük karantina süreçlerini başlattık. Duruma göre gerekenler yapılacak. İnşallah bu günlerin üstesinden milletçe geleceğiz. Sporcuların karantina sürecinde de antrenman yapabilmesi için malzeme gönderildi. Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğluna, Düzce Spor İl Müdürüne ve personeline çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.



