Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinde maske üretileceğini duyurdu

18 Mart 2020 Çarşamba, 17:52

14 PİLOT İL SEÇİLMİŞTİ

Maske üretimi için başlatılan çalışmalar hızla üretime dönüştü. Hem N95 standardında maske hem de basit cerrahi maske üretimi için 14 pilot il seçilmişti. Özellikle piyasada maske bulunmadığı bugünlerde meslek liselerinin bu adımı üzerine, seçilen okullara yoğun talep geldi.

Bunun üzerine üretim kapasitesinin artırılmasına karar verildi. N95 standardında maske üretimi İstanbul, Bursa ve Hatay'da planlanmıştı. Talep üzerine Mersin, Ankara, Tekirdağ ve Gaziantep'te de üretim yapma kararı alındı.

YOĞUN TALEP VAR

Diğer taraftan 14 ilde 30 okulda cerrahi maske üretimi planlanmıştı. Yoğun talep üzerine Bartın, Denizli, Kayseri, Manisa, Mersin, Muğla, Tekirdağ'dan da birer meslek lisesi, cerrahi maske üretiminde pilot il kapsamına alındı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, meslek liselerinde ilk maskelerin üretilmeye başladığını söyledi.

Pilot seçilen illerde müdürler, yöneticiler ve öğretmenlerin büyük heyecan duyduğunu, ülkenin bu zor günlerinde yanında olmak için gece gündüz demeden üretim hatlarını kurmaya başladıklarını belirten Özer, şöyle konuştu: "İlk sevindirici haber Manisa'dan geldi. Manisa'da İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günde bin hijyen cerrahi maske üretimi başladı. Bir günde 10 bin ilave maske siparişi aldılar. İl müdürümüzü, okul yöneticilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Tüm iller hızla maske üretimine girdikçe talepler en kısa sürede ve en makul fiyatla karşılanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz."

MASKE SİPARİŞİNE YETİŞMEK İÇİN KAPASİTE ARTIYOR

Mesleki ve teknik eğitimdeki üretimi ülkenin ihtiyaçlarına göre yapılandırdıklarını vurgulayan Özer, şunları kaydetti: "Bu süreçte piyasada sıkıntısı en fazla çekilen materyal maske oldu. Bu nedenle 14 ilde 30 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde cerrahi maske, 3 ilimizde de N95 standardında maske üretimi için pilot okulları seçmiş ve gerekli yatırımları yapmıştık. Piyasadaki maske sıkıntısı nedeniyle bu pilot okullarımıza illerden ve çevre illerden yoğun siparişler verildi. Bu konuda uzun soluklu yatırım yapmak için kapasitemizi artırmaya karar verdik. N95 standardında üretim yapan il sayısını 3'ten 7'ye çıkardık. Cerrahi maske üretecek il sayısını 21'e, okul sayısını ise 37'ye çıkardık."