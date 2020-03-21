Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: EBA’nın şifresi velinin cebine gönderilecek

21 Mart 2020 Cumartesi, 12:40

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Ziya Selçuk’un, dün uzaktan eğitim süreciyle ilgili Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülere göre Bakan Selçuk, velilere uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılı bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Uzaktan eğitime ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin şu an bir karar bulunmadığını ifade etti. Selçuk, bu tarihi koronavirüsün yayılımı doğrultusunda Bilim Kurulu Kararı ile ülkedeki durumun belirleyeceğini söyledi.

3 FARKLI KANALDA İÇERİKLER HAZIRLANIYOR

TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanalda içeriklerin hazırlandığını belirten Selçuk, "Hangi saatte hangi ders olacak bu dersleri yayımladık. Bu dersler 20'şer dakikalık dilimler halinde hayata geçirilecek. Ev ortamında, okuldaki gibi 40 dakika oturmak kolay değil. Yaptığımız çalışmalar, araştırmalar gösteriyor ki çocuklar bu tür bir ortamda 20'şer dakika aralıklarla otururlarsa verimlilik oluyor" dedi.

İYİLEŞTİRME PROGRAMI

Bakan Selçuk ayrıca, ilkokul öğrencilerinden eksi olanların "İYEP" adı verilen iyileştirme programına tabi tutulacağını söyledi

VELİLERE ŞİFRE GÖNDERİLECEK

Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girişte bazı problemlerin yaşandığına işaret eden Selçuk, "İnternet altyapısının arka planında test çalışmalarını sürdürdüğümüz için bazı sorunlar olabiliyor. Bu sorunlar nedeniyle EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek" açıklamasını yaptı.