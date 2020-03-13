Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sürece ilişkin konuştu: Uzaktan eğitim gün boyu olacak

13 Mart 2020 Cuma, 12:35

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu ifadeleri kullandı: "Bizim tedbir olarak gördüğümüz eğitim içerikleri "eba.gov.tr" den her türlü ayrıntısıyla görülebilir. Ayrıca 444 0 632 no'lu telefonumuzdan da yine 24 saat erişip eğitimle ilgili, bu konularla ilgili her türlü sorularını sorabilirler. (Uzaktan eğitim) Gün boyunca yayın olacak, yayınların hangi saati hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler için belirlendi. Sıkça sorulan sorular listesi yaptık. Kamuoyundan bize gelen çok sayıda soru var. Bu soruların hepsinin cevaplarını da şu anda mevcut sitemizde görebilirler."

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