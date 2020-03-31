Milli Eğitim’ten ‘gökkuşağı’ rahatsızlığı
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle evlerinde kalan çocukların gökkuşağı resmi çizmesi Milli Eğitim Müdürlükleri'ni rahatsız etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen “Bu bir LGBTİ projesidir. Gökkuşağı onların sembolüdür. Uymayın” mesajları tepki çekti. Eğitim Sen, “Ayrımcılık ve nefret suçu işleyen bu yaklaşımın yaratacağı karanlık tablo gayet açıktır. Çocuklarımızın renklerinin kirlenmesine izin vermeyelim” çağrısı yaptı.
Koronavirüs nedeni ile karantina günlerinde eve kapanmak zorunda kalan çocukların kendilerini yalnız hissetmemeleri için öğretmenler bir proje başlattı. ‘Penceremde bir dünya var’ adı verilen projenin amacı şöyle özetlendi: “Tüm çocuklarımız bir kağıda Gökkuşağı çizip boyayacak. Sonra onu evlerinin camlarına asacaklar. Bu sayede cama asılı gökkuşağını gören her çocuk evde kalanın sadece kendi olmadığını görecek ve yalnız olmadığını hissedecektir. Bu gök kuşağı ile içinde bulunduğumuz stresli durumu biraz renklendirip yeni umutlara ışık saçalım hep beraber. Sizlerde çevrenizdeki insanlara, çocuğu olan yakınlarınıza söyleyerek bize destek olmalarını sağlayabilirsiniz.”
Projenin hayata geçirilmesinin ardından Mersin ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine “Bu bir LGBT projesidir, bunlara uymayalım” mesajı gönderildi. Mesajda, “eğitim camiası bir akıma kapılmıştır. WhatsApptan velilere ödev olarak yollanmaktadır. Bi bir LGBT projesidir. Gökkuşağı onların sembolüdür. Mayıs ayında yapacakları onur yürüyüşünün bir ön hazırlığıdır. Bu mesajı yayıp uyaralım. Öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın bu projenin parçası olmasın. LGBT sapıklarına destek vermeyelim” ifadelerine yer verildi.
Mesajlara tepki gösteren Eğitim-Sen Muğla ve Mersin Şubeleri’nden yapılan açıklamada “Ayrımcılık ve nefret suçu işleyen bu yaklaşımın yaratacağı karanlık tablo gayet açıktır. Eğitim Sen bu yaklaşımı kınamakta ve bu durumu kabullenmeyeceğini kamuoyuna açıklamaktadır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “Çocuklarımızı, insanlıktan nasibini almamış olanların karanlık ve kötücül dünyalarına teslim etmeyelim. Çocuklarımızın renklerinin kirlenmesine izin vermeyelim” denildi.
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