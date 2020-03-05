MSB duyurdu: 2 asker şehit, 3 asker de yaralı

05 Mart 2020 Perşembe, 20:35

MSB'den yapılan açıklamada, ''Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır''

IĞDIR

İdlib'de açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara’nın şehit haberi Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kockıran köyünde oturan ailesine ulaştı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü konu ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Enver Ünlü, "İdlib’te devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Iğdır’lı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara’nın şehit düştüğü haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyoruz. Şehidimizin defin yeri ve zamanı yarın netleşecektir. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" denildi.

Şehidin naaşının memleketi Gaziantep'e getirildiği öğrenildi.