MTK’den dayanışma çağrısı: Bu süreçte herkesin el ele vermesi gerekir

25 Mart 2020 Çarşamba, 20:36

MTK Sitesi’nde tüm işletmelerin sorunsuz çalışmaya devam ettiğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, “Sitemizde daha sağlıklı çalışmaların sürdürülebilmesi adına MTK yönetimi olarak ‘Whatsapp İhbar Hattı’ oluşturduk 0 533 283 59 31 numaralı hat ile iletişime geçen iş veren ve çalışanlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Biz site olarak tüm önlemlerimizi titizlikle aldık. Bölgemizi ve işyerlerini ilaçladık. Tüm üyelerimiz hızlı bir şekilde bilgilendirildi. Site üyelerimiz 7/24 bize sosyal medya hesaplarımızdan ve telefon numaralarımızı arayarak ulaşabilirler. Gerek dijital platformlarda gerekse işyerlerimizde günlük uyarı ve önlemlerimizi paylaşarak üyelerimizi bilgilendirilmeye devam ediliyoruz. Bunun dışında site içerisinde virüs dezenfekte işlemlerimiz de aralıksız devam etmektedir” diye konuştu.

Özgener’den destek

Salkım, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in de sektörün olağan düzenine dönene kadar kendilerine destek vereceğini söyledi.

Salkım, “Ülkemizin bu zorlu süreçten başarılı bir şekilde çıkması için herkesin el ele vermesi gerektiğini görmekteyiz. Gerek MTK Sitesi gerekse tüm odaların sorunlarının ortak bir havuzda toplanarak devlet yetkilileri ile görüşülüp çözüme kavuşması sürecin yönetilmesi noktasında daha başarılı olacaktır” diye konuştu.







