Müge Anlı tepkilerin ardından özür diledi
Aracında migren iğnesi yapılmaması üzerine sağlık çalışanlarını hedef alan Müge Anlı gelen tepkiler üzerine özür diledi.
Sunucu Müge Anlı'nın, migren ağrısı dolayısıyla gittiği hastanede, yeni tip koronavirüs endişesiyle içeri girmeyerek arabada iğne olma talebini olumlu karşılamayan sağlık çalışanlarına sözleri tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine özür dileyen Anlı, "Benim yaşadığım sadece bu hastaneyle ilgili bir sorundu" dedi.
Virüs bulaşabilir endişesiyle arabasında iğne olmak istediğini ancak bu talebinin sağlık çalışanları tarafından kabul edilmediğini söyleyen Anlı “Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın. Anlatamıyorsun derdini. En son dedim ki inşallah sen de bir gün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın. Gör bak nasıl oluyor” demişti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medya kullanıcıları ve sağlıkçılar ise bu sözlerin ardından sosyal medyada kampanya başlattı. İçinde bulunan zorlu dönemde sağlık çalışanlarına karşı kin ve nefret oluşturmakla suçlanan Anlı’ya eleştiriler yöneltildi. Binlerce sosyal medya kullanıcısının “#MügeAnlıözürdile” etiketiyle tepkisini dile getirdi.
Anlı daha sonra yaptığı açıklamada ise, “Benim yaşadığım sadece bu hastaneyle ilgili bir sorundu. Benim yayında anlatmak istememin nedeni vatandaşlar benzer sıkıntılar çekebileceğini bilsinler diye söylemek istedim. Asıl üzüldüğüm, hiç istemediğim halde, koskoca bir sağlık sektörünü hedef almış gibi gösterilmeye çalışılması. Doktorlarımızda, konuyu tam olarak anlatamadığım için özür dilerim” dedi.
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