Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden "bağış" açıklaması

31 Mart 2020 Salı, 17:34

Muğla Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Muğla ve ilçelerinde darda kalan ailelere gıda ve temizlik malzemesi desteğinde bulunacağını açıklamış, yardım etmek isteyen yurttaşlar için de bağış hesabı açmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs bağışlarına ilişkin bugün yayımlanan genelge ile belediyelerin izin almadan yardım toplayamayacağını bildirildi. Bu gelişme üzrine Muğla Büyükşehir Belediyesi, yasal hatırlatmada bulunarak bağış kampanyalarının süreceğini duyurdu.

"ŞARTSIZ BAĞIŞ" YAPILABİLİR

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi ve 59. maddesi ve 5216 sayılı kanunun 18 maddesinin G bendi gereğince belediyelerin bağış alma yetkisi, belediye başkanlarının ise bağış kabul etme yetkisi bulunmaktadır. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız "Şartsız Bağış" açıklamasıyla işlem yapabilecektir." denildi.