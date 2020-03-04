Muğla’da deprem çalıştayı

04 Mart 2020 Çarşamba, 15:20

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan, ulusal ve uluslararası paydaşların bir araya geleceği ‘Muğla Deprem Çalıştayı’ 2 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Esen Aksoy’un moderatörlüğünü yapacağı 1.oturumda Dr. Murat Esen Aksoy Paleosismoloji (Muğla’da Depremler ve Fay Araştırmaları) konusunda, Prof. Dr. Naci Görür ise Muğla’nın Deprem Jeolojisi ve Kentsel Dönüşüm konusunda sunum yaparak bilgiler verecek.

JAPON MİMAR KONUŞMACI

Yazar-Mimar Cengiz Bektaş’ın moderatörlüğünü yapacağı 2. Oturumda ise Yüksek Mimar-Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki İki Ülke Arasındaki Deprem Felaketlerini Önleme Farklılıkları konusunda, Dr. Ebru Harmandar Riskli Yapılar konusunda ve Prof. Dr. Murat Balamir ise Büyükşehirlerin Risk Yönetiminde Toplum katılımı konusunda sunumları ile çalıştaya katkı sağlayacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün açılış konuşmasıyla başlayacak olan çalıştayda, birçok katılımcı bir araya gelecek. Muğla Deprem Çalıştayı’ 7 Mart Cumartesi günü sabah saat 9.30’da başlayacak.