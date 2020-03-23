Muğla'da Kovid-19 salgınıyla mücadele devam ediyor

23 Mart 2020 Pazartesi, 21:52

Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan koronovirüs salgını Türkiye’de de yayılmaya devam ederken Muğla Büyükşehir Belediyesi de il genelindeki önemlerini arttırdı. Virüssün Türkiye’ye girmesi ile birlikte önemlerini arttıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar vatandaşların sağlığı için 15 farklı konuda önlem aldı.

SULAR KESİLMEYECEK

Kısa bir süre önce basın mensuplarına makamında korona virüsle ilgili alınan önlemleri açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ilk yaptıkları çalışmaların başında belli sebeplerden dolayı suyu kesilen vatandaşların suyunu açmak ve borcu olan vatandaşların da suyunu 2 ay boyunca kesmeyecekleri konusunda açıklamada bulundu. Vatandaşların hijyenlerine önem vermesi gerektiğini dikkat çeken Başkan Gürün, “Su fatura borcu olan konut abonelerine 2 ay süreyle su kesintisi uygulanmayacak. Şimdilik iki ay durumun gidişatına göre olası durumlarda da revize edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KAMUSAL ALNLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Başkan Gürün vatandaşların toplu olarak bulunduğu otogarlar, feribotlar, duraklar, limanlar, cadde ve sokaklar ile toplu taşıma araçları, taksiler, vezneler, kamu kurum ve kuruluş binaları gibi noktalarda dezenfekte çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı. Gürün, “Vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu noktalarda dezenfekte çalışmalarımızı ilk etabını tamamladık. Periyotlar halinde aynı yerleri 2 veya 3 defa belli sürelerde dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNE ÜCRETSİZ TOPLU ULAŞIM

Koronovirüs ile ilgili en önemli mücadeleyi sağlık görevlerinin verdiğini belirten Gürün, “Sağlık çalışanlarımızın tümüne teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Sağlık çalışanlarımız bire bir konun içerisindeler bu süreçte de bizim onlara destek olabileceğimiz ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. İlk görevimizi onların daha sağlıklı ortamda hastaneye ve evlerine ulaştırmak olduğunu tespit ettik. Hastane olan bütün ilçelerimizde bu sağlık çalışanlarımıza özel sadece onların olacağı ücretsiz servis çıkardık” şeklinde konuştu.

ETKİNLİKLER İPTAL, SALONLAR KAPATILDI

Korona virüse karşı belediyenin düzenleyeceği toplu etkinliklerinde iptal edildiğini açıklayan Gürün, “Gündüz bakımevleri boşaltıldı. Konser, tiyatro, sergi açılışları iptal. Bilgilendirme afişlerini mümkün olduğu kadar her yere yapıştırmak suretiyle astık. Hapşurma, öksürme gibi durumlarda nelere dikkat edeceğimiz resimle ve yazıyla anlatıldı. Koronavirüs bilgilendirme broşürü yaptık ve iş yerlerine bilgilendirme notları hazırladık, dağıttık. Panik yapmayalım ama basit tedbirlerin hepsini aksatmadan yapalım” ifadelerini kullandı.