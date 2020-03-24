Muhalifleri kapsamalı

24 Mart 2020 Salı, 06:00

- Bugünkü görüşmeye kimler katılacak?

Toplantımız bugün saat 10.00’da yapılacak. CHP heyetinde nöbetçi grup başkanvekilimiz Engin Özkoç, Adalet Komisyonu’ndan avukat Alpay Antmen, Anayasa Komisyonu’ndan Bülent Tezcan ve ben olacağız. AKP heyetinden grup başkanvekili Mehmet Muş ile hukukçu milletvekilleri katılacak ve infaz paketini görüşeceğiz.

- Hangi konuda çekinceleriniz var?

Çocuklara ve kadınlara yönelik suçları işleyenlerle, suç örgütü olarak uyuşturucu ticaretinde bulunanların kapsam dışında kalmasını istiyoruz. Bir hatayla uyuşturucu kullanmış insanlar bunun dışında tabii ki.

- CHP ne istiyor?

Cezaevleri kapasitesinin çok üstünde. 300 bine yakın tutuklu ve hükümlü var. Gazeteciler, devlete karşı işlenen suçlarla ilgili tutuklu yargılananlar, askeri öğrenciler var. Bunlarla ilgili belli uygulamalar yapılabilir. Birçok insan tutuksuz yargılanabilir. Belli suçlarda infaz değerlendirmesi yapılabilir. Bunları yapıcı şekilde destekleyeceğiz. Eşitlik çerçevesinde sağlıklı bir düzenleme yapılmalı. Belli suçlar kapsam dışında olmalı.

- Terör suçları başlığı altında siyasi tutuklu ve hükümlüleri cezaevinde tutacak bir düzenleme olacağı söyleniyor. İtiraz edecek misiniz?

Terörle mücadele kanununun 7/2 maddesi de kapsama alınabilir. Çünkü bu konuda gerçekten yaşla kuru birlikte yanıyor. Muhalif düşünen, özgürce düşüncelerini açıklayan birçok insan iktidarı rahatsız ettiği için terörle iltisaklandırılıp cezaevlerine kondu. Terörle Mücadele Kanunu 7/2 de kapsam içine alınmalı. Biz bugünkü toplantıda bunu talep edeceğiz, tutuklu gazetecilerle, askeri öğrencilerin ve erlerin dosyalarının yeniden ele alınması ve sağlıklı incelenmesi ile ilgili taleplerimiz olacak. Koskoca adamlar devletin tüm kurumlarına FETÖ’cüleri yerleştirdiler. Gencecik, 15-16 yaşında gençler mi bu kadar ağır cezalarla karşı karşıya kalmalı? Esas mesele; devleti yönetenler devlete karşı işlenen suçlarla ilgili af ağırlıklı bir düzenleme yapmalı. Siz bana karşı işlenen bir suçu affedemezsiniz ki.

BASIN KONSEYİ’NDEN TBMM’YE ÇAĞRI: 'SERBEST BIRAKIN'

Basın Konseyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’a ve milletvekillerine çağrıda bulunarak koronavirüs salgınının ağırlaştığı dönemde tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmalarını talep etti. Basın Konseyi’nin yazılı açıklamasında, gazetecilere verilen tutuklama kararlarının Türkiye’nin kendi mevzuatına da uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğu vurgulanarak “Tüm ülkelerle birlikte Türkiye’nin de teyakkuza geçtiği böyle bir dönemde, tutuklu gazetecilerin derhal salıverilmesini istiyoruz. Aksi takdirde bu vebalin altında tüm yetkililerle birlikte insanlık kalacaktır” denildi. Basın Konseyi Yüksek Kurulu adına Başkan Pınar Türenç’in yaptığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “En son 6 gazetecinin, sadece gazetecilik yaparak haber paylaşmalarına rağmen, cezaevlerine konulmalarını kabul etmedik, edemeyiz de. Şu anda bu çok zor koşullarda ve sağlığı tehdit eden süreçte, tüm basın mensuplarının tutuldukları cezaevlerinden derhal çıkarılmalarını bekliyoruz. TBMM’nin saygıdeğer üyelerinin, tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılmaları yolunda, salgın hastalığın da dikkate alınarak hassasiyetlerinin, tarihi bir karar olacağını hatırlatıyoruz.”