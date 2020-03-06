Murat Ağırel: Şüpheli sıfatıyla çağrıldım
Gazeteci yazarı Murat Ağırel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arandığını ve şüpheli sıfatıyla 14:30'da ifade vermeye gideceğini duyurdu.
Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, ifade vermek için savcılığa çağrıldı. Ağırel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Başsavcı Vekili aradı. Şüpheli sıfatı ile saat 14:30 da ifade vermeye gideceğim" ifadelerini kullandı.
Ağırel şüpheli sıfatıyla çağırılmasıyla ilgili olarak ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldığım bilgisi verildi. Soruşturma hakkında da bir bilgi paylaşılmadı. Ancak, ben son kitabım 'Sarmal'dan dolayı bir dava açılacağını düşünüyordum. Çünkü Pelikancılar bana dava açılması için yoğun sosyal medya paylaşımında bulunuyordu. Hedef gösteriliyordum. Bu nedenle çağırıldığımı düşünüyorum" dedi.
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