Muric’e İtalyan ve İngiliz ilgisi
Fenerbahçeli Muric sezon sonunda gidebilir.
Transferde Vedat Muriç rüzgarı esecek.
Fenerbahçeli forvet sezon boyunca birçok Avrupa takımı tarafından takip edildi, izlendi.
Yaz döneminde Sarı-Lacivertliler’e 25 yaşındaki golcü için çok sayıda teklif gelmesi olası. Yönetim, Muriç’i satmak istemese de kendisi için bonservis bedeli belirledi: 25 milyon Avro.
Yıldız futbolcunun menajeri Haluk Canatar, kültürel bağlar nedeniyle oyuncusunun önceliğinin İtalya olduğunu söyledi. Lazio, önemli bir aday. Eğer Serie A’da sezon tamamlanır ve Mavi-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa, 25 milyon Avro’luk talebi karşılayabilirler.
Haluk Canatar’ın sözlerine rağmen Tottenham da halen ciddi bir şekilde devrede. İngiliz basınında çıkan çeşitli haberlerde, Londra temsilcisinin yaklaşık 22 milyon Pound’a denk gelen Fenerbahçe’nin talebini karşılamaya hazır olduğu kaydedildi. Tottenham’ın devre arasında Giroud’yu transfer etmediği için ciddi sıkıntı yaşadığı, bu yaz Harry Kane’in de ayrılma ihtimali olduğu belirtildi. Kane’in kalması halinde forvet hattının sadece Muriç ile takviye edileceği, İngiliz yıldız ayrılırsa Kosovalı’nın yanı sıra bir golcünün daha alınacağı öne sürüldü.
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