Muslera'dan transfer açıklaması

10 Mayıs 2020 Pazar, 08:57

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı ekipten ayrılıp ayrılmayacağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Uruguay basınına konuşan ve Boca Juniors’tan kendisine bir teklif gelmediğini söyleyen Muslera, “Boca büyük bir kulüp ve adınızın böyle bir takımla anılması her zaman güzel. Gelecek yıldan önce burada bir sözleşme imzalama ihtimalim var mı bilmiyorum ve ayrıca önümde Galatasaray’da çok fazla zaman geçirme olasılığı bulunuyor dedi” dedi.

Daha önce yapılan tekliflerin Galatasaray tarafından reddedildiğini söyleyen Muslera, “Galatasaray ile önümüzdeki sezonun sonuna kadar sözleşmem var. Transfer sadece bana bağlı değil, bu yüzden biraz uzak olabilir çünkü farklı teklifler aldım ancak sözleşmem olduğu için hep reddettiler” ifadesini kullandı.

33 yaşındaki file bekçisi 2011 yılında 7 milyon Euro’ya Lazio’dan transfer edilmişti. Galatasaray formasıyla 5 lig şampiyonluğu yaşayan Muslera, 4 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası zaferi tattı.

Başarılı kaleci 2011’de Uruguay Milli Takımı ile Copa America şampiyonu oldu.