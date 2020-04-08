Müzisyen John Prine koronavirüse yenildi
ABD’li ünlü müzisyen ve şarkı yazarı John Prine’ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Ünlü müzik dergisi Rolling Stone 73 yaşında hayata veda eden John Prine’ın ölüm haberini “Amerika’nın en büyük şarkı yazarlarından biri öldü” başlığıyla verdi. 70’li yıllardan bu yana müzik yapan John Prine edebi bir derinliği olan ve çalışan kesimin dertlerini anlatan şarkılarıyla tanınıyordu.
Bob Dylan, Kris Kristofferson gibi çağdaşlarının da hayranlık beslediği John Prine için Bruce Springsteen sosyal medya hesabından şunları söyledi: “John Prine’ın vefatı E-Street’teki bizleri perişan etti. 70’li yılların başlarında John ve ben ‘Yeni Dylan’lar’ olarak görülüyorduk ve o her zaman dünyanın en tatlı adamıydı. gerçek bir ulusal hazine ve her yaşa hitap eden bir şarkı yazarıydı. Ailesine sevgi ve dualarımızı yolluyoruz”.
Yazar, oyuncu, plak şirketi sahibi gibi sıfatların da sahibi olan John Prine iki de Grammy ödülü kazanmıştı. COVID-19 belirtileriyle geçen ay hastaneye kaldırılan ünlü müzisyen 13 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata veda etti.
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