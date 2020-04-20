Müzisyen Matthew Seligman koronavirüse yenildi
David Bowie ile Live Aid konserinde bas gitar çalan, The Camera Club grubunun kurucularından Seligman 64 yaşındaydı.
Müzik dünyasının koronavirüse verdiği son kurbanlardan biri de İngiliz müzisyen Matthew Seligman oldu. Seligman’ın The Camera Club grubundaki müzisyen partneri Thomas Dolby bir süredir Facebook’tan sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşıyordu. 17 Nisan sabahı Seligman’ın bir iç kanama geçirdiğini söyleyen Dolby şu paylaşımı yaptı: “12 ila 24 saatlik bir ömrü kaldığı belirtiliyor. Suni teneffüs cihazı kaçınılmaz son gelene dek kademeli olarak kapatılacak. Bu korkunç haberi verdiğim için çok kederliyim. 40 yıldır bir dost ve meslektaş olarak onu sevdim.” Aynı gün geç saatlerde ise Dolby “Matthew gitti” paylaşımını yaptı.
Matthew Seligman, 1985 yılında düzenlenen Live Aid konserinde David Bowie'nin setinde bas gitar çalmıştı.
80’li yıllarda müzik sahnelerinin önde gelen isimlerinden biri olan ve The Soft Boys, The Thompson Twins ve The Dolphin Brothers gibi gruplarla çalan Matthew Seligman 1985’teki Live Aid’in sonrasında 1986’da David Bowie’nin “Labyrinth” filminin soundtrack’inde de bas gitar çalmıştı.
Video Haberler
- İstanbul’da bu sabah: İşe gidenler yollardaydı
- Drone kamerasından sessiz İstanbul görüntüleri
- Pistteyken 'yanlışlıkla' roket ateşledi: 4 ölü
- Tunç Soyer'den İzmirlilere duygusal sesleniş
- Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler! Polis böyle dövdü
- Tuvalet kağıdı çalan adam böyle yakalandı
- Eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kamerada
- Polise 'koronavirüslü' saldırı
- AKP'liler standda maske dağıttılar...
- İmamoğlu 153'ten böyle seslendi: Birlikte atlatacağız!