Naklen yayın paraları hükümetten

Liglerin iptal edilmesinin ardından, ligle olan sözleşmesini fesheden yayıncı kuruluş Canal +'ın sezonun tamamlanması halinde ödeyeceği para miktarı hükümetten alınacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2020 Pazar, 08:21

Fransa Profesyonel Futbol Ligi, iptal edilen Ligue 1 ve Ligue 2'de yer alan kulüplerin yayın haklarından alması gereken miktarı telafi etmek için harekete geçti.

Fransız basınında yer alan habere göre; mevcut durumu ile tescil edilen Ligue 1 ve Ligue 2'de yer alan kulüplerin yayın haklarından alması gereken miktarı telafi etmek için harekete geçen Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Fransız hükümetinden 162 milyon Avroluk kredi almak için yaptığı görüşmelerde büyük bir aşama kaydetti.


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