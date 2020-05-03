Naklen yayın paraları hükümetten

Fransız basınında yer alan habere göre; mevcut durumu ile tescil edilen Ligue 1 ve Ligue 2'de yer alan kulüplerin yayın haklarından alması gereken miktarı telafi etmek için harekete geçen Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Fransız hükümetinden 162 milyon Avroluk kredi almak için yaptığı görüşmelerde büyük bir aşama kaydetti.