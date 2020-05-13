Nâzım Hikmet anısına yarışma

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Yarışma, Nâzım Hikmet’in ölüm yıldönümü olan 3 Haziran’da, şairin eserlerinden yola çıkarak onun duygu, düşünce ve hayallerini bugüne taşımak ve bir görsel anma oluşturmak hedefiyle düzenleniyor. Katılımcılardan Nâzım Hikmet’e ait bir eserden (şiir, tiyatro oyunu, mektup, roman, öykü, fıkra, masal, senaryo, inceleme yazısı) katılımcıların istediği uzunlukta bir bölümü seçerek, seçtiği bölümü görselleştirmesi; oradaki hikâyeyi/fikri/duyguyu/düşünceyi görsel olarak tasvir etmesi bekleniyor. Herkese açık olan yarışmanın bir diğer amacı da mimarlık, grafik tasarım, güzel sanatlar, resim, iletişim gibi alanlarda öğrenim gören ya da mesleğe yeni başlamış gençlere, bu alanda kendilerini ifade etme fırsatı sunmak.

Yarışmaya başvurular 26 Mayıs’a kadar yapılabilir. Sonuçlar 3 Haziran’da tarihinde “online” olarak sergilenecek. Detaylı bilgi: yedi24.mimarlarodasiankara.org.