Nazım Hikmet’in 'İstanbul’da 1 Mayıs' şiiri ilk kez ortaya çıktı
Türkçe'nin büyük şairi Nazım Hikmet'in "İstanbul'da 1 Mayıs" şiiri ilk kez yayınlandı.
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nde büyük şair Nazım Hikmet’in bir şiiri ilk kez gün yüzüne çıktı. Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Komintern Arşivi'nde yer alan Nâzım Hikmet'in “İstanbul'da 1 Mayıs” şiirini Banu İşlet bularak çevirisini yaptı.
TÜSTAV, ilk kez ortaya çıkan bu şiir ile ilgili 1 Mayıs’a merhaba dediklerini açıkladı.
İşte o şiir:
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