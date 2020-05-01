Nazım Hikmet’in 'İstanbul’da 1 Mayıs' şiiri ilk kez ortaya çıktı

01 Mayıs 2020 Cuma, 17:21

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nde büyük şair Nazım Hikmet’in bir şiiri ilk kez gün yüzüne çıktı. Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Komintern Arşivi'nde yer alan Nâzım Hikmet'in “İstanbul'da 1 Mayıs” şiirini Banu İşlet bularak çevirisini yaptı.

TÜSTAV, ilk kez ortaya çıkan bu şiir ile ilgili 1 Mayıs’a merhaba dediklerini açıkladı.





İşte o şiir: