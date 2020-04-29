NBA yıldızını yıkan koronavirüs ölümü

29 Nisan 2020 Çarşamba, 08:16

NBA’de çeşitli takımlarda forma giyen ve 2017’ye kadar da Çin’de kariyerini sürdüren 34 yaşındaki eski basketbolcu Sebastian Telfair’in erkek kardeşinin ardından annesi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

2004’te liseden direkt olarak NBA’e ‘draft’ine giren ve ilk turda 13. sırada Portland Trail Blazers tarafından seçilen oyun kurucunun eski antrenörü Dwayne Morton, New York Post’a Telfair’in erkek kardeşi Dan Turner’ın 28 Mart’ta koronavirüse karşı olan savaşında yenik düştüğünü açıklamıştı.

Turner’ın ölüm haberin ardından Telfair’in koronavirüs tedavisi gören 64 yaşındaki annesi Erica Telfair de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Skor