NBA’de ‘çak 5’lik’ yasağı

04 Mart 2020 Çarşamba, 08:13

Dünyada hızla yayılan salgın için sporda önlemler alınmaya başladı.

Dünyada hızla yayılan koronavirüs futboldan basketbola, okçuluktan buz hokeyine kadar tüm spor dallarını etkilemeye devam ediyor. NBA’de oyunculara virüsten etkilenmemeleri için neler yapmaları gerektiği yönünde bilgiler aktarılırken bu kurallara sıkı bir şekilde uymaları istendi. Basketin bir numaralı alanı NBA’den oyunculara koronavirüs uyarısı geldi.

NBA yönetimi oyunculara 10 maddeden oluşan bir tavsiye notu gönderirken beşlik çakmak başta olmak üzere taraftarlarla direkt temasa yönelik hareketlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

HEDiYE ALINMAYACAK!





Columbia Üniversitesi ile iş birliği içinde olduklarını açıklayan NBA yönetimi ayrıca oyuncuların kendilerine verilen kalem, top, forma gibi eşyaları almaması gerektiğini vurgularken, selfie çekmek isteyen taraftarlarla da iletişime geçilmemesini istedi. İmza günlerine de temiz kalemle gidilmesi de tavsiye edildi.