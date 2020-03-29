Netflix Türkiye hesap açıklamasını değiştirdi: Nekşfliş

29 Mart 2020 Pazar, 13:01

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, koronavirüs salgınına karşı 'Evinde kal' çağrılarına uyarak evinde kaldığı süreçte takipçilerinden 'film izlemek için Netflix konusunda kendisini bilgilendirmeleri' talebinde bulundu.

Övüç'ün bu talebini dile getirdiği videoda 'Netflix' yerine 'Nekşfliş' kelimesini kullanması, sosyal medyanın gündemine oturdu.





#neksflis mi ?#NetflixTurkiye mi ? ??????

Murat ÖVÜÇ şu zor günler de bizi güldürdün ya , güzel adamsın vesselam.. pic.twitter.com/YEcXwqrYGg — Muhammet Tunç (@Turkceci_58) March 28, 2020





Bunun üzerine Netflix Türkiye, sosyal medya hesabındaki açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" olarak değiştirdi.