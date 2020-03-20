NETFLİX ve Youtube, aşırı yüklenmeden dolayı kaliteyi düşürecek

20 Mart 2020 Cuma, 10:59

Online dizi ve film platformu Netflix, Avrupa’daki kullanıcılarına sunduğunu yayın hızında yüzde 25’lik bir yavaşlatmaya gideceğini açıkladı.



Karar, Netflix CEO’su Reed Hastings’in Avrupa Komisyonu üyesi Thierry Breton ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından alındı. Bu görüşmenin ardından Netflix’ten yapılan açıklamada, salgının yarattığı olağanüstü zorluklara dikkat çekildi.

KALİTELİ HİZMETE DEVAM

Açıklamada, “Netflix, Avrupa’daki tüm akışlarındaki bit hızlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdi Böylece, Avrupa ağlarındaki Netflix trafiğini yüzde 25 civarında azaltırken aynı zamanda üyelerimize kaliteli bir hizmet sunacağımızı tahmin ediyoruz” denildi.

Platform, bu süreçte kullanıcıların bazılarının sadece görüntü kalitesinde bir sorun yaşayabileceğini belirtiyor. En pahalı paket olan Ultra Yüksek Çözünürlük (4K) paketine sahip olan kullanıcıların farkı algılamasının daha olası olduğu kaydediliyor. Netflix’in Avrupa çapında 51 milyon kullanıcısı bulunuyor.

YOUTUBE DE BENZER KARAR ALDI

Netflix’in ardından video ve müzik platformu YouTube da,sadece birkaç kez kullanım konusunda zirveyi gördüklerini ancak yine de ‘sistem üzerindeki genel baskıyı azaltmak’ için akış kalitesini düşüreceklerini duyurdu.

YouTube’un çatısı altında bulunduğu Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai ve YouTube CEO’su Susan Wojcicki, kararı yine Avrupa Komisyonu üyesi Thierry Breton ile yaptıkları görüşmenin ardından aldı.

Yapılan açıklamada, “AB'deki tüm trafiği geçici olarak varsayılan standart tanımlı hale getirme taahhüdü veriyoruz” denildi.