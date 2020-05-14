Nevşin Mengü ve Canan Kaftancıoğlu, "Milli Hesaplar" tarafından gönderilen taciz ve hakaret mesajlarını paylaştı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve gazeteci Nevşin Mengü, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın “Etik kurallara uyan milli hesaplar” diye tanımladığı hesaplardan gelen taciz ve hakaret içeren mesajları paylaştı.

Son günlerde, aralarında iktidara yakınlığıyla bilinen isimler, AKP’li milletvekilleri ve bakanların de yer aldığı Twitter hesapları, “Milli hesaplar yan yana” diyerek paylaşımlarda bulunuyordu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter hesabından “Milli hesap” olarak tanımladıkları hesapları takip edeceğini açıklayan isimler arasında yer aldı. Mahir Ünal, kullanıcı isimlerinin yanına “yeşil renk” ve “Türk Bayrağı emojisi” koyanları ise “Etik kurallara uyan milli hesaplar” olarak nitelemişti.

AKP'Lİ ÜNAL'A ETİK DERSİ

Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından Mahir Ünal’ın, “milli hesap” tanımı yaptığı paylaşıma taciz ve hakaret içeren mesajların görsellerini paylaşarak cevap verdi.

Kaftancıoğlu, kendisine gönderilen taciz ve hakaret mesajlarını paylaşarak Ünal’a," “Yardımcı olayım, etik kurallara sonuna kadar uyan hesaplarınızı takip etmeyi gözden kaçırdıysanız eğer… Haksızlık olmasın arkadaşlara... Unutmadan; etik kurallara uymak, işaret koymakla değil, etik ilkelere inanmakla oluyor. Hatırlatmayı görev sayarım...” dedi.

"BU İKTİDARIN ETİKTEN ANLADIĞI BU"

Nevşin Mengü de “milli hesaplardan” gelen taciz ve hakaret içeren mesajları paylaşarak,“Bu insan müsveddelerinin karşı cinsle başka türlü temas kurma şansları zaten yok. Rızasıyla bu adamlarla konuşmak bile isteyen kadın olmayacağı çok açık. Y"eşil top da çok güzel olmuş, tam yerini bulmuş. Bu iktidarın 'etik'ten anladığı tam da bu” dedi.