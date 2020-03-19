Nevşin Mengü'den tepki: Yalman değil de başkası olsaydı açıklanacak mıydı?
Gazeteci Nevşin Mengü: Aytaç Yalman değil de başkası olsaydı korona virüsten öldüğü ortaya çıkacak mıydı?
Gazeteci Nevşin Mengü, geçtiğimiz gün yaşamını yitiren eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünün yeni açıklanmasına tepki gösterdi. Mengü, Twitter üzerine gösterdiği tepki'de, "Aytaç Yalman değil de başkası olsaydı korona virüsten öldüğü ortaya çıkacak mıydı?" diye sordu.
Aytaç Yalman değil de başkası olsaydı korona virüsten öldüğü ortaya çıkacak mıydı? https://t.co/DWyCNA1tP8— nevsin mengu (@nevsinmengu) March 19, 2020
Kara Kuvvetleri Komutanı Yalman'nın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecliste yaptığı konuşmada teyit etmişti.
Video Haberler
- Uçakta tek başına uçtu... O anları kaydetti
- U2 grubunun solisti Bono’dan koronavirüs şarkısı
- İşte koronavirüse karşı evde yapılması gerekenler!
- Yediği kafa darbesiyle yolun karşısına geçti
- Koronavirüse yakalandı, bu video ile dünyaya seslendi
- Koronavirüs tartışmasında sağlık bakanı böyle bayıldı!
- MEB'den videolu 'uzaktan eğitim' tanıtımı
- Elazığlı yurttaşın çok konuşulacak koronavirüs yorumu
- Uçak yolcusu kabin amirine tükürdü
- Yarış atının ayağı kırılınca