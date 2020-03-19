Nevşin Mengü'den tepki: Yalman değil de başkası olsaydı açıklanacak mıydı?

19 Mart 2020 Perşembe, 17:55

Gazeteci Nevşin Mengü, geçtiğimiz gün yaşamını yitiren eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünün yeni açıklanmasına tepki gösterdi. Mengü, Twitter üzerine gösterdiği tepki'de, "Aytaç Yalman değil de başkası olsaydı korona virüsten öldüğü ortaya çıkacak mıydı?" diye sordu.

Aytaç Yalman değil de başkası olsaydı korona virüsten öldüğü ortaya çıkacak mıydı? https://t.co/DWyCNA1tP8 — nevsin mengu (@nevsinmengu) March 19, 2020

Kara Kuvvetleri Komutanı Yalman'nın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecliste yaptığı konuşmada teyit etmişti.