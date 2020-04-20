Newcastle'a 'Suudi' patron

20 Nisan 2020 Pazartesi, 15:26

Futbolda ciddi bir yatırım yapmak isteyen ve İngiltere Premier Lig’e yönelen Prens Salman önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu Newcastle United ile yapılan görüşmelerde sona geldi.

Premier Lig’de ilk olarak Manchester United’a talip olan fakat 3 milyar Pound’luk teklife rağmen kabul görmeyen Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu yönünü bir başka İngiliz ekibi Newcastle United’a çevirmişti. Futbol dünyasının aylardır yakından takip ettiği satın alma görüşmeleri sonunda tamamlandı.