Nilipek’ten ev konseri

19 Mart 2020 Perşembe, 14:16

Red Bull’un başlattığı Evde Çal konserlerinin ilk konuğu Nilipek oldu. Alternatif sahnenin sevilen ismi Nilipek.’in eğlenceli performansı, Red Bull Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlandı. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için bu eğlenceli mini konser deneyiminin kaydı Instagram üzerinden Red Bull Türkiye profilinde sabit olarak yer alacak. Red Bull Sunar ile Evde Çal konserler serinin gelecek konuğu 25 Mart Çarşamba günü Akın Sevgör olacak.

18 Mart Çarşamba akşamı Red Bull Türkiye’nin resmi instagram hesabı üzerinden canlı olarak performans gösteren Nilipek. “Bence en güzel şey müzikle bir araya gelmek, şarkılarımız aracılığıyla göz göze gelebilmek öyle değerli ki” ifadesinin ardından ‘Havada bir hinlik var’, ‘Koşuyolu’, ‘Sabah’, ‘Gömülür’, ‘Çocuk’, ‘Beraber’ isimli şarkılarını seslendirdi. Burada sevenleriyle arasındaki mesafeleri kaldırarak onların evlerine konuk olan müzisyen şarkılarıyla ve samimi sohbetiyle keyiflendirdi.



Yaklaşık 25 dakika süren canlı konser deneyimine, binlerce katılımcı dahil oldu. Burada merak edilen soruları da yanıtlayarak izleyicilerle keyifli bir sohbete imza atan müzisyen, ayrıca kendisinin önerdiği albümlerin yer aldığı bir çalma listesini de paylaştı.

Müzikseverlere evde konser deneyimi sunan Nilipek.’in gerçekleştirdiği Red Bull Sunar ile Evde Çal’a ait video kayıt, Red Bull Türkiye’nin resmi Instagram profiline de sabitlenerek, programı kaçıranların erişimine de sunuldu.





GELECEK KONUK AKIN SEVGÖR

Red Bull Sunar ile Evde Çal konserler serisinin bir sonraki konuğu ise Akın Sevgör olacak. Elektronik müzik sahnesinin en beğenilen isimlerinden olan Sevgör, 25 Mart günü bir performansa imza atacak. Daha birçok sevilen ismi ağırlamaya hazırlanan Red Bull Sunar ile Evde Çal serisine ilişkin detaylar Red Bull Türkiye instagram hesabında ve RedBull.com adresinde olacak.