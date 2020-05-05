05 Mayıs 2020 Salı, 13:07

İSİG Meclisi'nin, basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan derlediği bilgilere dayanarak hazırladığı raporuna göre, nisan ayında en az 220 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Nisan ayında işçi ölümleri en çok tarım, ticaret/büro, sağlık, inşaat, taşımacılık, belediye/genel işler, madencilik, tekstil, metal, konaklama, güvenlik, ve ağaç/kağıt işkollarında gerçekleşti.

İş cinayetlerinin aylara göre dağılımına bakıldığında ocak ayında en az 114 işçi, şubat ayında en az 133 işçi, mart ayında en az 113 işçi ve nisan ayında en az 220 işçi yaşamını yitirdi. 2020 yılının ilk dört ayında iş cinayetlerinde en az 580 işçi yaşamını yitirdi.

Rapora göre iş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımı ise şöyle:

• 220 emekçinin 176’sı ücretli (işçi ve memur), 54’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...

• Ölenlerin 14’ü kadın işçi, 206’sı erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, büro, enerji, sağlık ve konaklama işkollarında gerçekleşti...

• Dört çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım işkolunda gerçekleşti…

• 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 82 emekçi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile tarım, gıda, maden, tekstil, ağaç, basın, büro, eğitim, çimento, inşaat, taşımacılık, sağlık, konaklama, güvenlik ve belediye işçileri...

• Nisan ayında 8 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi, 5’i Suriyeli, 1’i Afganistanlı, 1’i Bulgaristanlı, 1’i Türkmenistanlı...

• Ölen işçilerin 16’sı sendikalı. Sendikalı işçiler kimya, deri, eğitim, büro, metal, inşaat, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu.

İŞ CİNAYETLERİNİN ŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIMI



66 ölüm İstanbul’da; 11 ölüm Kocaeli’de; 10 ölüm İzmir’de; 7’şer ölüm Adana, Aydın, Bursa ve Konya’da; 5’er ölüm Manisa ve Mersin’de; 4’er ölüm Ankara, Antalya, Denizli ve Hatay’da; 3’er ölüm Bitlis, Düzce, Gaziantep, Isparta, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Zonguldak ve Bulgaristan’da; 2’şer ölüm Adıyaman, Aksaray, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Erzincan, Kahramanmaraş, Kayseri, Ordu, Muğla, Şırnak, Uşak ve Yalova’da; 1’er ölüm Afyon, Amasya, Batman, Bilecik, Burdur, Diyarbakır, Eskişehir, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Samsun, Siirt, Van, Belçika ve Yunanistan’da yaşand

İŞÇİLERİN İSİMLERİ

Adnan Abasız, Mustafa Arıkan, Duran Akman, Bilal Pesin, Ali Yazıcıoğlu, Musa Oğuz, Ersin Özdoğan, Erdinç Karaveli, Salih Ayber, Kemal Soytürk, Hüseyin Çankal, Ahmet Selek, Ragıp Çakar, Murat Yılmaz, Ali El Hemdan, Adil Duman, Mehmet Merç, Uğur Kartal, Nurettin Çınar, Mehmet Güven, Adem Can, Fadime Demirel, Zühtü Al, Alaattin Özkan, Savaş Gündoğan, Muharrem İdiz, Yücel Süleyman Usta, Süleyman Cevahir, Ferhat Göktaş, Ali İhsan Orallı, Engin Dağ, Rıza Alper, Cemil Mutlu, Kadir Yılmazsoy, Musa Sungur, Abdulvahap Çetiner, Hidayet Altınarık, Sebahattin Kemiklioğlu, Recep Taşkın, Burhan Taşdemir, Ahmet Taşçı, Mustafa Bekirmustafaoğlu, Uğurcan Demir, Yusuf Yılmaz, Levent Balkır, Sait Murat Teker, Hasan Carfi, Murat Aracıkol, Şükrü Doğu, Adnan Sezer, Remzi Kocabıyık, Suat Erol, Mehmet Karabıyık, Kadir Güner, Yavuz Kul, Mehmet Erdoğan, Mustafa Uzun, İsmail Göletli, Yeter Şen, Mensur Yılmazkaya, Haluk Tözüm, Metin Ağaoğlu, Akay Tüysüz, Mehmet Zeki Özkan, Erdal Oral, Metin Şubat, Halil İbrahim Uzun, Yaşar Baki Uzun, Mehmet Ali Şeflek, Kerim Çoban, Ali Kurtuluş, Şaban Yüce, Hidayet Pehlivan, Yaşar Başkıran, Hösem Elturku, Gökhan Dadük, Ali Eser, Adem Atmaca, Mustafa Karcı, Yasin Sağır, Zeki Kozan, Muhammet Şeker, Ahmet Sercan Başak, Hasan Oğuz, Ramazan Karasu, Orhan Bakış, Kadir Metin, Alaattin Ergüler, Burhan Tüser, Cengiz Tokmak, Serhat Pınar, Mazlum Güzenoğlu, Rahim Ersoy, Ali Yüzücü, Mustafa Demir, Bengül Demirel, Veysal Berk, Ümit Yaşman, Eşref Yakın, İbrahim Kanarya, Mustafa Vural, Yunus Saz, Servet Boztemur, Yavuz Görmez, Fikret Arslan, Serdar Gündoğdu, Sürhan Kütükçü, Tolga İpek, Mehmet Ali Kılıç, Mustafa Özden Türkon, Ali Kılınç, Hacı Celal Varol, Recep Yıldız, İsmet Demirbağ, Ferhat Tacılık, Fais Kartal, Tuğba Kuşdemir, Seyfettin Karakaya, Şevki Hozer, Kerim Koca, İbrahim Arslan, Erdinç Şahin, Durgut Er, Nuri İdiz, Yavuz Kalaycı, Murat Çidam, Yüksel Çabuk, Zehra Yiğit, Ercüment Tarcan, Cuma Kurt, Süreyya Zıpkınkurt, Nurhan Uzun, Nihat Dayanıklı, Merih Yalçınöz, Mohamad Şamaa, İsmail Durmuş, Hasan Ecevit, Seyfi Gür, Mehmet Ulusoy, Ali İhsan Bulut, Kabil Başer, Nurettin Mutluergil, Mustafa Oral, Cemil Taşçıoğlu, Hasan Sabuncu, Ufuk Direkçi, Ahmet Eğri, Derya Cemert, Kumsal Yıldız, Ahmet Karaman, Cenk Kural, Feridun Fırat Yıldım, Erhan Çapri, Gülbek Erkılıç, İ.H., Levent Ünver, Adem Kandil, Mustafa Tekoğul, Zafer Gürel, Ömer Kılıç, Mustafa Solakoğlu, Bekir Duran, Süleyman Karaman, Kadir Kaya, Ahmet Çulban, Mehmet Karadağ, Süleyman İleri, Özgür Eryıldırım, Aydoğan Adagümeli, Mehmet İğneci, Soner Kartal, Nihat Şenel, Mustafa Boran, Bilal Payalan, Mesut Babat, Fazlı Çelik, Kadir Bilgiç, Mehmet Güngörmüş, Cafer Kurt, Sezen Yıldırım, Üzeyir Erken, Abdulkadir Altıparmak, Beytullah Anık, Mehmet Güneş, Yıldız Budak, Cuma Kardaş, Ali Koç, Gamze Koç, Şirin Çelik, Barış Aksu, Hasan Uysal, Mustafa Balcı, Adem Arat, Selami Ersoy, Yunus Akkuş, Muzaffer Yılmaz, Muharrem Çimen, Ayhan Abay, Erhan Nizam, Mehmet Ali Özçelik, Cemalettin Koca, Cevdet Selçuk, İbrahim Kıray, Abdurrahman Çelenk, Ahmet Hudaygulyev, . Yazıcı, Münevver Kaysanık, Serpil Kaysanık, Tahsin Şeran, İbrahim Çoban, Rıdvan Sarıtunç, Ercan Üçkan, Saniye Erdemir, Abit Boz, Gülizar Karakuş, Abdul Baki Rahimi ve ismini öğrenemediğimiz 4 işçi...