Noyan ailesi, Sevda Noyan'a hakaret davası açıyor

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 21:40

Katıldığı televizyon programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyerek tepki çeken yazar Sevda Noyan'ın eşi Engin Noyan'ın ailesi, söz konusu olaya ilişkin hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Sevda Noyan'ın aile isminlerine saygınlığı kirlettiğini ifade eden Noyan Ailesi bireyleri, hakaret davası açacaklarını ifade etti.

"AİLEMİZLE İLİŞKİLENDİRİLMESİN"

Noyan alesi bireyleri olarak şahsı protesto ettiklerini söylen aile mensupları, "Sevda Noyan isimli bu şahsın düşünce ve tutumlarının hiçbir şekilde bizler ve ailemiz ile ilişkilendirilmemesini rica ediyoruz" dedi.

Noyan ailesinin açıklaması şu şekilde:

"03 Mayıs 2020 tarihinde Ülke TV isimli televizyon kanalında Arafta Sorular programına katılan Sevda Noyan isimli şahıs; ailemizi ve NOYAN soyadının saygınlığını zedeleyen birtakım görüşlerini hayasızca dile getirerek hepimizi derinden yaralamıştır.

Aile bireylerimizden Münib Engin Noyan’ın halihazırda nikahlı eşi olan Sevda Noyan’ın önce insanlık ve sonra ailemiz adına akıl ötesi, çirkin ve utandırıcı olan bu açıklamaları hiçbir şekilde NOYAN Ailesi’nin hiçbir bireyinin düşüncelerini YANSITMAMAKTADIR.

Sevda Noyan, ailemizin soyadını evlilik yoluyla almış olup, bu şahsın ne kimliği ne de düşünceleriyle hiçbir şekilde ailemiz tarafından benimsenmemiştir.

Cumhuriyet döneminin ilk valilerinden olan büyük babamız rahmetli Ahmet Refik Bey’in soyadı kanunuyla aldığı, babamız Dr. Abbas Erdoğan Noyan’ın ve ailemizin diğer bireylerinin onurla taşıdığı NOYAN soyadının, bu şekilde kirletilmesi bizleri fazlasıyla rahatsız etmiş ve üzmüştür.

Değerli dostlarımız, iş çevremiz, öğrencilerimiz ve aynı soyadını taşımamakla beraber akraba ve hısımlarımız olanlar;

Sevda Noyan isimli bu şahsın düşünce ve tutumlarının hiçbir şekilde BİZLER VE AİLEMİZLE İLİŞKİLENDİRİLMEMESİNİ rica ediyoruz.

NOYAN ailesi bireyleri olarak kendisini şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz.

NOYAN AİLESİ olarak bu şahısa aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için hakaret davası açarak hukuki süreci başlatacağız.

Saygılarımızla.

Selma Türkis NOYAN – Çevirmen, Almanca Öğretmeni

Tevfik Emre NOYAN – Reklamcı, Üniversite Öğretim Üyesi

Davut Halit Eren NOYAN – Sanatçı, İşletmeci

Murat NOYAN – İş İnsanı

Eser NOYAN - Sanatçı

Güliz NOYAN – İş İnsanı"