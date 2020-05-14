Nükleer tıp teknikerleri ‘mesleki tanımlama’ bekliyor

14 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Bakanlık kadro açmadığı için atanamayan teknikerler, “Koronavirüs gibi küresel bir salgın ile mücadele ettiğimiz bu günlerde nitelikli, eğitimli sağlık personeline ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır.

Sağlık Bakanlığı sağlık personeli istihdamı konusunda gerekli önlemleri almadığı takdirde birkaç ay sonra hizmet verecek kimseyi bulamayız. Devlet ve özel hastaneler bizi kabul etmiyor. Sesimizin duyulmasını ve acilen çözüm bulunmasını istiyoruz” dediler.

Nükleer Tıp Teknikerliği bölümünden mezun olan Mustafa Kırmızı, “Binbir güçlükle bu bölümden mezun oldum. Ancak Sağlık Bakanlığı diplomalarımızı tanımıyor. KPSS’ye girdim, iyi puan aldım ama kadro açılmadığı için atanamıyoruz” dedi.

Emriye Kaya da aynı dertlerden yakınarak “Devlet bizi kabul etmiyor, özel hastaneler bizi kabul etmiyor. 6 yıldır okulumuz mezun veriyor. Sesimizin duyulmasını ve acilen çözüm bulunmasını istiyoruz. Covid-19 nedeniyle bizler bir an önce göreve başlayıp meslekdaşlarımıza destek olmak istiyoruz” diye konuştu.

‘MESLEK TANIMI YOK’

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu da özetle şunları dile getirdi: “Sağlık Bakanlığı tarafından meslek tanımı henüz yapılmayan nükleer tıp teknikerleri kadro açılmadığı için atanamıyor ve mağdur durumdalar. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Sağlık Meslekleri Dairesi’nin acilen nükleer tıp teknikerliği meslek tanımını oluşturarak bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini ve ilk atamada en az bin kadro açılmasını talep ediyoruz.”

2 BİN 500 ÇALIŞAN İÇİNDE MEZUN YOK

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 2018 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde toplamda 591 günümüzde 600’ün üzerinde nükleer tıp cihazları mevcut olup toplamda yaklaşık 2 bin 500 kişi çalışmakta. Ancak bu alanda çalışanların hiçbiri Nükleer Tıp Teknikerliği bölümü mezunu değil.