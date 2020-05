Nurten Saydan: ‘Eczacılar gece korkarak nöbet tutuyor’

03 Mayıs 2020 Pazar, 20:08

Niğde’nin Bor ilçesinde 1 Mayıs günü Özözay Eczanesi'ne giren bir kişi bıçak göstererek eczacıdan para kasasınıdan 150 lira gasp etti. Gaspçı yakalandı. Olayı örnek gösteren Tüm Eczacı İşverenler sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, koronavirüs salgını sürecinde eczacıların saldırılara maruz kaldığını belirterek, Niğde’nin Bor ilçesinde yaşanan son soygunu örnek gösterdi. Saydan, “Gece nöbetlerinde yaşanan soruna hala kalıcı bir çözüm bulunamadı” dedi.

Saydan, şunları söyledi:

“Eczacılar silahlı saldırı, hırsızlık, darp ve gasp gibi olaylardan dolayı can korkusu yaşıyorlar. Eczanelere yönelik yaşanan şiddet ve hırsızlık gibi olaylar yüzünden özellikle gece nöbet tutan eczacıların can güvenliği tehlikede. Eczacı artık can ve mal güvenliğinden endişe ediyor. Gece nöbetlerinde yaşanan soruna hala kalıcı bir çözüm bulunamadı.

“Nöbetçi eczaneler güvenlik güçleri tarafından herhangi bir önlem alınmadan ülkenin her yerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyorlar. Eczacılar yaşanan silahlı saldırı, hırsızlık, gasp, darp gibi olaylar yüzünden nöbetlerde can korkusu yaşıyorlar.”