Ankara’da ücretsiz ulaşımın ilk ayağı 1 Şubat’ta başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan yurttaşların ulaşım giderlerinin azaltılması ve kent yaşamına eşit erişiminin sağlanması hedefiyle yeni bir uygulamayı yaşama geçiriyor.

Türkiye’de ilk kez uygulanacak “Sosyal Abonman” projesi kapsamında; ABB’den sosyal destek alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası yaklaşık 375 bin yurttaş toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Uygulama, ilk etapta kişiselleştirilmiş EGO kartı bulunan yaklaşık 140 bin hak sahibini kapsayacak. Diğer hak sahipleri ise kartlarını kişiselleştirmelerinin ardından aylık periyotlar hâlinde sisteme dâhil edilecek.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen hak sahiplerine tanımlanacak Sosyal Abonman; EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüsler, Metro, ANKARAY hatları ile TCDD Başkentray seferlerinde geçerli olacak. Uygulama, Özel Halk Otobüsleri’nde (ÖHO, ÖTA, AHOK) geçerli olmayacak.

"ZAMANLA HERKESİ KAPSAYACAK"

Sosyal Abonman” uygulaması ile ilgili açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bu uygulama, adım adım genişleyerek devam edecek ve tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kapsayacak şekilde, Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçmiş olacak. Sosyal Abonman; EGO otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Başkentray hatlarında geçerli olacak. Bu uygulamayı hayata geçirirken, ulaşım esnafımızın da mağdur edilmemesini temel bir ilke olarak benimsedik. Tüm planlamalarımızı; kamu yararını, sürdürülebilirliği ve esnafımızın emeğini gözeterek yaptık. Toplu ulaşım altyapımızı güçlendirmek amacıyla otobüs alım sürecimiz de eş zamanlı olarak sürüyor. Bu kapsamda ekiplerimiz; en yeni teknolojiye sahip, çevreci ve verimli araçları kentimize kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor. Son olarak ekip arkadaşlarımızın Çin’de 5 farklı şehirde, 5 ayrı firmayla gerçekleştirdiği teknik inceleme ve görüşmeler de bu sürecin bir parçasıdır. Trafik ve ulaşım alanında adım adım hayata geçirdiğimiz başka çalışmalarımız da var.”