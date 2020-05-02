O branş Ağustos'a kadar iptal
ITTF, organizasyonlarını ağustos ayına kadar iptal etti.
Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından yapılan organizasyonlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temmuz ayı sonuna kadar iptal edildi.
ITTF'den yapılan açıklamada, temmuz ayı sonuna kadar bütün organizasyonların iptal edildiği, ağustos ayı için ise durumun takip edilerek tekrar değerlendirme yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada ayrıca Dünya Veteran Turu (WVT) ve X Masa Tenisi (TTX) organizasyonlarının 2020 yılı için tamamen iptal edildiği aktarıldı.
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