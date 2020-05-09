Obradovic için şaşırtan açıklama
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, sarı lacivertlilerin Sırp koçu Zeljko Obradovic'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, sarı lacivertlilerin Sırp koçu Zeljko Obradovic'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, sarı lacivertlilerin Sırp koçu Zeljko Obradovic'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs nedeniyle takımda değişiklikler olacağının sinyallerini veren İtalyan yönetici, “Yeni bütçeler, yeni rakamlar, sayılar ve yollar bulmak gerekecek. Bu durumlar açıklığa kavuştuğunda Obradovic’in geleceği hakkında net bir şey söyleyebiliriz. Ancak Obra’nın mesajı çok açık” dedi.
Öte yandan takımın yıldız oyuncuları Nikola Kalinic ve Luigi Datome hakkında konuşan Gherardini, “Transfer iddialarının tamamı yalan ve dedikodu. Kalinic ve Datome’nin ayrılmak gibi bir niyeti yok” şeklinde konuştu.
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