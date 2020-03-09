Obradovic nereye koşuyor

09 Mart 2020 Pazartesi, 10:38

Beşiktaş Sompo Sigorta'yı bir sayı fark ile 74 - 73 yenmesine karşın, Fenerbahçe Beko'da kaos devam ediyor.



Maç sonrası Obradovic'in açıklamaları basketbol camiasında değişik yorumlara neden oldu.

Zeljko Obradovic : "Bir kez daha söylemeliyim ki takımın içinde ciddi problemimiz olduğuna inanıyorum. Eğer ben koç olarak onlara savaşmalarını söylemek, her maçın önemli olduğunu hatırlatmak ve ekstra motivasyon yaratmak zorunda kalıyorsam işimiz gerçekten çok zor demektir.



"Sorun şu ki; hiçbir oyuncum işe "Benim sorunum ne?" ve "Takıma nasıl yardımcı olabilirim?" sorularını kendisine sorarak başlamıyor. Aynı zamanda kendi aralarında konuşmalılar ve kendilerini maça hazırlamalılar."









