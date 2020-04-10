ÖdemeYapmıyoruz hashtag'i için soruşturma başlatıldı

10 Nisan 2020 Cuma, 12:40

SUÇ: TWİTTER ÜZERİNDEN PROPAGANDA YAPMAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu “Biz Bize Yeteriz” kampanyası başladıktan sonra, “Ödemiyoruz [email protected]ıyoruzbız” adlı hesap üzerinden ve #ödemeyapmıyoruz hashtag'i ile sosyal medyada ilk paylaşım yapıldığı tespit edildi.

Kısa sürede kişisel bilgilerine “Elektrik, su, doğalgaz faturalarını, KYK kredilerini, yurt ücretlerini, banka borçlarını, konut ve küçük işletme kiralarını ödemiyoruz!” şeklinde ifadelerin geçtiği çok sayıda paylaşım yapıldığı belirlendi. Bu paylaşımlara diğer kullanıcılarının da katılması için twitter üzerinden propaganda yapılarak, hashtag çalışmalarına ağırlık verildiği değerlendirildi.

Ödemiyoruz Hareketi @odemiyoruzbiz isimli hesabın yedek hesapları da bulunduğu ve buralardan da suça konu paylaşımları yaptığı tespiti yapıldı. Bu paylaşımlar devam ederken “Gençlik Komiteleri @komiteler” isimli hesabın da “Bu olağanüstü dönemde dahi sermayedarların hesabına milyarlarca lire yatırıp halkın hesabını bir kez daha borçlarla başbaşa bırakan siyasal iktidara da durdurulmayan kiralara da ertelenmeyen faturalara da #ÖdemeYapmıyoruz!” mesajını yayınladığı belirlendi.

SORUŞTURMA TCK’NIN 216’NCI MADDESİ KAPSAMINDA



Soruşturma, “halkı provoke eden, devletin kurumlarını itibarsızlaştırmayı hedefleyen, devlet büyükleri aleyhine propaganda yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” tespiti yapılan şüpheliler hakkında, TCK’nın 216’ncı maddesinde düzenlenen “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yürütülüyor.