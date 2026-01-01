Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı: 'Benim üzerimde düşünüldü ama...'

1.01.2026 14:05:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, 'Sarı lacivertli ekipten teklif aldınız mı?' sorusuna cevap verdi. Kocaman, "Benim üzerimde düşünüldü ama olmadı" dedi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

"Teknik adam değişim sürecinde isminiz çok geçti. Teklif aldınız mı?" sorusuna cevap veren Aykut Kocaman, "Teklif tarafına değinmeyeceğim, bunun için zamanlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilerleyen zamanda birkaç cümle etme ihtiyacım olabilir. Bir mutabakat halinde, ortak bir uzlaşma haline gelmiş şekilde büyük çoğunlukla ismimin geçmesi bir Fenerbahçeli olarak beni mutlu etti. Daha önce de ihtiyaç olması halinde hiçbir şarta bağlı olmaksızın yardım etmek için hazır olduğumu söylemiştim. O zaman ihtiyaç oldu, benim üzerimde düşünüldü ama olmadı. Olan, iyi oldu şu anda. Gayet de iyi gidiyor" yanıtını verdi.

"FENERBAHÇE'NİN EN AZ 3 TANE TRANSFERE İHTİYACI VAR"

Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendiren deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe'nin daha net bir santrafora ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin en az 3 tane transfere ihtiyacı var. Topla kontrolü, ilerlemesi ve aktarmasını biraz daha hızlandıracak, biraz daha adam eksiltebilen oyunculara doğru hamle yapılabilirse var olan gücünü biraz daha arttırabilir" sözlerini sarf etti.

"SÖYLEDİĞİM SÖZLERİN DİNLEYENLER TARAFINDAN BİR DEĞERİ OLMASINI İSTİYORUM"

Dört yıldır teknik direktörlük yapmayan Kocaman, kariyeriyle ilgili, "Dört senedir teknik direktörlüğe ara verdim, birçok yerden yorumculuk için teklif geldi. Herhangi bir gelirim yok. Ama yorumculuk yapmadım. Çünkü söylediğim sözlerin dinleyenler tarafından bir değeri olmasını istiyorum. Antrenörlükten yorumculuğa, yorumculuktan antrenörlüğe sürekli geçiş yapanları hiç anlayamıyorum. Bu maddi açıdan veya tanınırlık açısından bir ihtiyaç meselesi ise otur devam et, saygı duyarım. Ama bir gün oradasın, bir gün buradasın. Yorumculukta konuştuğun gibi yap ya da yapamıyorsan konuşurken dikkatli konuş. Yapamadıklarını yorumculuğa geldiğin zaman yapılabilirmiş gibi anlatma. Kısa vadede kazanımlar elde edebiliyor insanlar ama orta ve uzun vadede aslında güvenilirliğini yitiriyosun. İleride yorumculuk yapacağım gün futbolla ilişkimi tamamen kesmiş olacağım" dedi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #aykut kocaman #Teknik Direktör

