Ödenmeyen naklen yayın ücretlerinde TFF sorumluluk almalı

01 Mayıs 2020 Cuma, 17:49

Spor hukukçusu Abdullah Atik, koronavirüs nedeniyle tatil edilen liglerin hukuki boyutunu masaya yatırdı.

TFF eski Başkanı ve UEFA Tahkim Kurulu üyesi hukukçu Dr. Levent Bıçakçı ile önemli çalışmalara imza atan avukat Abdullah Atik, yayıncı kuruluş beIN Sports'un naklen yayın ücretlerini ödememesine ilişkin anlaşmazlıkta muhatabın TFF olduğunu söyledi. Avukat Abdullah Atik, ödenmeyen naklen yayın ücretleri konusunda TFF'nin sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalın'ın sorularını yanıtlayan Abdullah Atik, şu açıklamayı yaptı:

"Yayıncı kuruluş ile yaşanan anlaşmazlıkta imzalanmış sözleşme hükümleri ile ligler hakkında verilecek karar kritik rol oynayacaktır.



Bilindiği üzere yayıncı kuruluş Türkiye Ligine değerinin üzerinde bir bedel ödeyerek talip olmuş; sonrasında yaşanan kur artışı sebebiyle bir kriz yaşamıştı. Bu krizi TFF ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşarak aşmışlardı. Kulüplerin gelirlerinin çok büyük bir kısmının yayın gelirlerinden oluştuğu düşünüldüğünde yayıncı kuruluşun kilit bir paydaş olduğu ortadadır. Şu bir gerçek ki mevcut süreçte herkes gelir kaybederken giderleri devam etmektedir. Bu süreci ne kulüplerin ne de yayıncı kuruluşun mahvına yol açmayacak şekilde yürütmek gerekmektedir.



Yayıncı Kuruluşun hukuken muhatabı Türkiye Futbol Federasyonudur.

Covid-19 sürecinde ise Mart ayında bazı karşılaşmaların oynanmış olmasına rağmen yayıncı kuruluşça ödemelerin dondurulduğu ifade edilmişti. Kulüpler Birliği yaptığı açıklamayla bir yandan mevcut durum sebebiyle ödeme yapmayan yayıncı kuruluşun ödeme yapması gerektiğini belirtirken diğer yandan futbolculara indirimsiz ödeme talep etmeleri halinde sözleşmelerinin dondurulabileceği konusunda uyarıda bulunarak kendi içerisinde çelişen bir açıklama yayımlamıştı. Yayıncı kuruluş da verdiği cevapta muhataplarının Federasyon olduğunu ifade ederek kendisini medya üzerinden eleştiren kulüplere cevap vermişti. Ülkemizde mevzuat ve anlaşmalar gereği yayıncı kuruluş ile anlaşma yapan taraf Federasyon olduğundan yayıncı kuruluşun hukuki anlamdaki muhatabı Federasyon’dur. Dolayısıyla anlaşma yapılacaksa Federasyon ile yapılacaktır; uyuşmazlık çıkacak ise Federasyon’un aksiyon alması gerekecektir.

ÖDEMELER YAPILACAK MI?

Covid-19 salgını sebebiyle futbol müsabakalarının ertelenmesi kararı resmi mercilerden açıklanmadan önce oynanan karşılaşmalar için yayıncı kuruluş ödeme yapmalıdır. Ancak sonraki dönem için Federasyon ile Yayıncı Kuruluş arasındaki sözleşmenin mücbir sebep hükümleri ve liglerin devamı hakkında verilecek kararı bilmemiz gerekmektedir. Ligler hakkındaki kesin karar Mayıs ayı içerisinde netleşeceğinden Yayıncı Kuruluş ile mevcut sürecin akıbeti hakkında daha net konuşmamız mümkün olacaktır. Yayıncı kuruluş, zararını minimize etmek adına kalan karşılaşmaların oynanmasını talep etmektedir. Ödemeyi yapan kuruluş olarak bu gücünü de kullanmaktadır. Federasyonun arzusu da zaten bu yöndedir. Gerekli sağlık koşulları sağlanır ve müsabakalar oynanabilirse hukuki bir uyuşmazlık gündeme gelmeksizin ödeme yapılacağını öngörebiliriz ancak Hollanda ve Fransa’daki gibi Bakanlık tarafından futbol müsabakaları yasaklanır ise bu iş yargıya taşınacak gibi gözüküyor. Burada da daha önce ifade ettiğimiz gibi Yayıncı Kuruluş ile Federasyon arasındaki sözleşme hükümlerine bakılması gerekir.

TÜKETİCİ HAKLARI NELERDİR?

Yayıncı kuruluş daha önce tüketicilerin spor paketlerini dondurabileceğini ifade etmişti. Spor paketlerini donduran tüketiciler ligler devam ederse devam eden dönemdeki karşılaşmaları ek bir ücret ödemeksizin faydalanmalıdır. Liglerin devam etmemesi halinde ise taahhütleri sona ermişse paketi iptal ederek ücret iadesi isteyebileceklerini düşüncesindeyiz."