ODTÜ'lüler direnişi kazandı: Mahkeme KYK yurdu protokolünü iptal etti

21 Mart 2020 Cumartesi, 12:06

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunlar Derneğinin, Rektörlük ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) arasında Kavaklık'ta yapılmak istenen KYK yurdu için 21 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan protokolün iptali için açtığı davada karar çıktı. Ankara 11’inci İdari Mahkemesi, protokolü hukuka aykırı bularak 12 Mart’ta iptal kararı verdi. Kararın bugün tebliğ edildiği öğrenildi.

Verilen kararda, “Kurulu bulunan intifa hakkına aykırı kamu gücüne dayalı üstün ve ayrıcalıklı yetkileri kullanarak davalı Kredi Yurtlar Kurulu Genel Müdürlüğü ile aralarında, taşınmazın öğrenci yurdu yapımı için tahsisine ilişkin protokolün hukuka aykırı olduğu ve bu protokol kapsamında gerçekleştirilen inşaat işleminde de hukuka uyarlı bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oy birliği ile karar verildi” ifadeleri yer aldı.

"DİRENİŞ ZAFERLE SONUÇLANDI"

ODTÜ’de KYK yurdunun yapımına karşı 311 gündür nöbet eylemlerini sürdüren ODTÜ öğrencileri ise Kavaklık İnisiyatifi sosyal medya hesaplarından karara ilişkin şunları paylaştı:

“Kavaklık Direnişi zaferle sonuçlandı. Zorbalıkla, baskıyla saldırı ve tehditlerle şehir haydutluğuna soyunanlar karşısında yılmadan 10 aya aşkın süredir direniyoruz. Bugün açıklanan bu karar, doğanın sermayeye aydınlığın karanlığa, iyiliğin kötülüğe, özgürlüğün tiranlığa, umudun yarınsızlığa ve ODTÜ’lülerin saray kayyumu ve onun yönetimine karşı zaferidir. Yaşansın kavaklık direnişimiz, yaşasın onurlu zaferimiz.”

NE OLMUŞTU?

ODTÜ Rektörlüğünün Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı protokole göre ODTÜ kampüsü içinde kavak ağaçlarının bulunduğu alanda 40 dönüm arazi, KYK'ye 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi.

KYK’nin 2 bin kişilik yurt inşaatı 16 Mayıs 2019’da başladı. 25 Haziran 2019 tarihinde, kavaklık bölgesinde yapılacak bir yurt inşaatı için Çankaya Belediyesinden ruhsat alınmadığı ortaya çıktı. Ruhsatsız İnşaatın Kavaklık bölgesinde yapılmasına karşı çıkan ve ODTÜ’ye ODTÜ yurdu yapılmasını isteyen öğrenciler, yurdun yapılmak istendiği kavaklık alanda çadır kurarak nöbete başladı.

Nöbetin 55’inci günü olan 8 Temmuz’da kampüse giren yüzlerce polis öğrencilere müdahale ederek, Kavaklık alanın etrafını bariyerle çevirdi ve yüzlerce ağaç kesildi. Ardından kavaklık alanındaki gelişmeleri takip eden meslek odaları ve öğrenciler, 12 Temmuz 2019 tarihinde tapuda yaptıkları sorgulamada, alanın 2034 yılına kadar ODTÜ Geliştirme Vakfı’na ait olduğunu gördü. Bunun üzerine vakıf, kendisine kullanım hakkı verilen bu alanda inşaata izin vermeyeceğini açıkladı ve inşaat durduruldu.

Öğrenciler direnişin 88’inci gününde bariyerleri kaldırarak yeniden Kavaklık alanına girdi. Burada tekrar fidanlar dikmeye başlayan öğrencilerin direnişi 311’inci gününde.