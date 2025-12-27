Son dakika... Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu testinin sonucu açıklandı!

Kamuoyunda 'Güllü' olarak bilinen şarkıcı Gül Tut'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu’dan saç ve kan örnekleri alındı. Örnekler analiz için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"UYUŞTURUCU-UYARICI MADDELER İLE İLAÇ ETKEN MADDELERİ BULUNAMADI"

CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın haberine göre; hazırlanan raporda, “Yukarıda belirtilen yöntemlerle yapılan analiz sonucu; sistematiğimizdeki uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunamamıştır” denildi.

NE OLMUŞTU?

Güllü’nün hayatını kaybettiği gece, Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun uyuşturucu etkisinde oldukları iddiası gündeme gelmişti.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de savcılık ifadesinde “Ablam ve Sultan uyuşturucu madde kullanmış olabilir” ifadesini kullanmıştı.