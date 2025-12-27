Bitmeyen yapılar brandayla kapatılmıştı! Devlet Bahçeli, Hatay'da Erdoğan'a övgüler dizdi: 'Günümüzün Süleyman'ı...'

6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay'da, üst düzey katılımlı bir tören gerçekleştiriliyor.

Kentte 455 bininci afet konutu kura çekimi, anahtar teslimi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni yapılıyor.

HATAY’DA 'ERDOĞAN' TELAŞI: AYLARDIR YAPILMAYANLAR BİR GECEDE YAPILDI

Erdoğan’ın bugün Hatay’da gerçekleştireceği anahtar teslim töreni ve halk buluşması öncesinde kentte hummalı bir çalışma başlatılmıştı.

Aylardır çamur ve tozla mücadele eden Hatay’da yollar bir gecede asfaltlandı, sokaklar düzenlendi, Asi nehri suyla dolduruldu.

Törenin yapılacağı Atatürk Caddesi'nin ön yüzüne bisiklet yolu yapıldı, şantiye halinde olan arka yüzünün görünmemesi için brandalar asıldı.

Ayrıca aylardır ulaşım güçlüğü çekilen ana arterlere hızla asfalt dökülürken, Atatürk Caddesi'ne bisiklet yolları yapıldı. Ancak caddenin henüz inşaatı tamamlanmamış arka kısımları, dev bayraklar, brandalar ve afişlerle kapatıldı.

KURUTULAN ASİ NEHRİ’NİN SUYU GERİ GELDİ

Hazırlıklar sadece yollarla sınırlı kalmadı. "Asi Nehri Taşkın Projesi" kapsamında bir süredir kurutulmuş olan nehir yatağına yeniden su verildi.

Nehir yüzeyinde su sümbülü görünümü elde etmek amacıyla suyun yüzeyine otlar atıldığı görüldü. Ayrıca tadilatı süren köprünün üzerine köprü resmi basılmış dev branda asıldı.

BAHÇELİ HATAY'DA AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI

Bugünkü törende ilk konuşmayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gerçekleştirdi.

Bahçeli, Hatay'ın küllerinden doğduğunu öne sürerek depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Bahçeli şöyle konuştu:

"Takdir ve hayranlıkla müşaade ediyorum ki, Hatay küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır. 6 Şubat 2023 tarihinde maruz kaldığımız şiddeti 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremlerin hemen ardından korkunç felaketin yaralarını sarmak için devlet ve millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştı.

11 ilimiz, 113 ilçemiz; sayıları 14 milyonu bulan vatandaşımızın depremin vahim sonuçlarıyla, yürekleri kavuran yıkımıyla karşı karşıya kalmıştır. Esasen milletimizin tamamı hüzünle sarsılmış, Türkiyemiz asrın felaketiyle sallanmıştır. Huzurlarınızda 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza cenabı Allah'tan rahmetler diliyor, kabirleri nur mekanları cennet olsun diyorum."

"ERDOĞAN GÜNÜMÜZÜN SÜLEYMAN'IDIR"

"Felaketlerden rant devşirmek ahlaki değildir. Devleti zorda bırakma oyunu tutmadı. Asrın inşasında emek veren herkese teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinin yeniden inşası tarihi bir başarıdır. Hizmet eden himmet bulacaktır" diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günümüzün Süleyman'ıdır. Murat Kurum da günümüzün Mimar Sinan'ıdır" iddiasında bulundu.