Odunpazarı Modern Müze'de canlı söyleşiler

OMM, salgın nedeniyle Instagram üzerinden müzede eserleri izleyiciyle buluşmuş sanatçıları konuk ediyor.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2020 Perşembe, 10:32

Marshmallow Laser Feast

Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonun hakim olduğu karantina döneminde OMM - Odunpazarı Modern Müze Instagram hesabı üzerinden, ses getiren sanatçıları konuk ediyor. Canlı söyleşi serilerine @ommxart hesabından nisan ayında başlayan OMM,  bugün (7 Mayıs Perşembe) saat 21.00’de MLF - Marshmallow Laser Feast’in Kreatif Direktörü Ersin Han Ersin’i canlı yayında ağırlayacak. Eylül ayında OMM - Odunpazarı Modern Müze’de sanatseverlere sanal gerçekliğin sınırlarını zorlayan, Treehugger ve In The Eyes of the Animal isimli iki çalışmasını sunan MLF ekibinden Ersin ile izolasyon süreci, dijital sanat, doğa ve insan ilişkisi üzerine bir söyleşi gerçekleşecek. İnternet Sitesi: www.omm.art



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