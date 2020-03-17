Öğrenciler hareket sensörlü dezenfektan geliştirdi, 3 milyon paylaşım aldı

17 Mart 2020 Salı, 16:55

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar, hastalıktan korunmanın etkili yollarından biri olarak kişisel hijyene önem verilmesi, özellikle de el temizliğinin yapılması konusunda uyarılarda bulunuyor. El temizliği için de ilk sırayı dezenfektanlar alıyor.

Keşan’da özel bir eğitim kurumunda eğitim gören öğrenciler, temizlik için kullanılan dezenfektanlarından, el değmeden dezenfekte ürünlerinin alınması için özel bir tasarım geliştirildi. Sensör yardımı ile çalışan proje, sosyal medya hesapları tarafından paylaşılarak 3 milyon kişiye ulaştı.











Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Emre Topaloğulları, öğrencilerle birlikte oluşturdukları projeyi anlattı. Topaloğlulları, “Dersimiz Bilişim Teknolojileri ve yazılım olduğu için derslerimiz de genelde teknoloji ağırlıklı işleniyor. Gündem olan koronavirüs sebebiyle dersimizde 'Neler yapabiliriz?' diye sorduk. 'Kendi adımıza yazılım ve donanım olarak ne geliştiririz?' dedik ve öğrencilerimizle beraber böyle bir fikir çıktı ortaya” dedi. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Emre Topaloğulları, öğrencilerle birlikte oluşturdukları projeyi anlattı. Topaloğlulları, “Dersimiz Bilişim Teknolojileri ve yazılım olduğu için derslerimiz de genelde teknoloji ağırlıklı işleniyor. Gündem olan koronavirüs sebebiyle dersimizde 'Neler yapabiliriz?' diye sorduk. 'Kendi adımıza yazılım ve donanım olarak ne geliştiririz?' dedik ve öğrencilerimizle beraber böyle bir fikir çıktı ortaya” dedi.



Tasarımın çalışma prensibini Topaloğlu, şu şekilde anlattı:



“Projemiz mesafe sensörü ile çalışıyor. Mesafe sensörü, belli bir değer aralığında belli bir mesafede bir nesne veya bir uzaklık gördüğü zaman, motorlara komut veriliyor. Sonrasında 90 derecelik açıyla basınç uygulanıyor ve dezenfektanın butonu basılmış oluyor. Bu sayede elimize dokunmadan dezenfektan gelmiş oluyor...”



Öğrencilerin geliştirdiği projeyi görenler sosyal medya üzeriden paylaştı ve çok kısa bir süre içinde 3 milyon paylaşımının üzerine çıktı.

