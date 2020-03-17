Okul öncesi eğitim derneklerinden koronavirüs uyarısı

17 Mart 2020 Salı, 22:22

Tüm dünyayı sarsan ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını kapsamında ara verilen eğitime, okul öncesi eğitim kurumlarından uyarı geldi. 9 derneğin yaptığı ortak açıklamada, alınan önlemlere destek olmakla beraber, okullarda öğrencilerin ebeveynlerinin desteklenmesi çağrısı yapıldı.

9 dernek adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Basına Duyurudur.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 hastalığına karşı, Sağlık Bakanlığı’nın öngörüleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının almış olduğu kararlar ve talimatlar gereği;

Bakanlıklardan gelen yazılarla; okul öncesi tüm eğitim kurumları; anaokulları, kreş ve gündüz bakımevi, çocuk kulüplerinde eğitime ara verilmiştir.

Alınmış olan tüm kararlara destek olmakla beraber;

Özellikle özel sektörde çalışan annelerin ve kamuda çalışan annelerin çocuklarının bakımı konusunda sıkıntı yaşadıkları ve aşağıda belirtilen şekilde çözüm aradıkları bilinmektedir.

· Risk grubunda olan 60 yaş üstü anneanne, babaanne, dedelerden yardım almak zorunda kaldığı,

· Söz konusu ikincil ebeveynlerin şehirler arası yolculuklar yapmak durumunda kalabildikleri,

· Çeşitli okul öncesi ruhsatı olmayan (bu anlamda merdiven altı) oyun, parti evlerinin bu durumdan rant sağlamak amacıyla kontrolsüz toplu bakım yaptığı, velilerin bu kurumlardan yardım almak zorunda kaldığı,

· Sosyal medyada görüldüğü üzere, evde çocuk bakımı yapabileceğini söyleyen 3.şahıslardan yardım almak zorunda kaldığı (komşu ya da temizlik personeli)

Söz konusu tüm seçeneklerin 0-6 yaş grubu çocuklar için risk oluşturduğu bir gerçektir.

Öncelikle ailelerin 3.şahıslara, ruhsatsız kurumlara, parti evlerine, oyun evlerine çocuklarını bırakmamasını tavsiye ederiz

Bu bilgiler ışığında tüm okul öncesi kurumlarının, kreşlerin, gündüz bakımevlerinin alabileceği sağlık ve hijyen tedbirleri konusunda Bakanlıklarımızın çalışma yapması ve bu konuda hizmet veren kurumların kontrollü bir şekilde faaliyet göstermelerinin sağlanması görüşünü kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla,

Antalya Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği-Antalya

Beylikdüzü Özel Anaokulları Derneği- İstanbul

İzmir Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği-İzmir

Kayseri Kreşleri, Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Eğitmenleri Derneği-Kayseri

Konya Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği-Konya

Konya Okul Öncesi Eğitim Kurumları, Çocuk Kulüpleri ve Eğitimcileri Derneği-Konya

Okeved Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Eğitmenleri Derneği-İstanbul

Özader Özel Anaokulları Derneği-İstanbul

Özel Okul Öncesi ve Çocuk Kulüpleri Kurucuları Derneği- Ankara