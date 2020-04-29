Old Trafford'da ayakta seyirci
Manchester United, Old Trafford'a ayakta seyirci alacak.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, gelecek sezondan itibaren Old Trafford Stadı'na ayakta seyirci alınacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 1500 kişinin maçları ayakta izlenmesini sağlayacak bariyerlerin stada yerleştirilmesi için gerekli izinlerin alındığı belirtildi.
Uygulamanın 2020-2021 sezonunda başlayacağı ve başarılı olması durumunda ayakta seyirci kapasitesinin artırılacağı ifade edildi.
İngiltere'de 1989 yılında Hillsborough Stadı'nda Liverpool ile Nottingham Forest arasında oynanan maçta tribünlerde yaşanan kargaşa sonucu 96 taraftarın hayatını kaybetmesinin ardından ayakta maç izleme yasaklanmıştı.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham